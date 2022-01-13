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Співробітника Офісу генпрокурора викрили на підбурюванні до хабаря і шахрайстві

Посадовець запропонував бізнесмену за винагороду закрити кримінальне провадження та повернути вилучене під час обшуків майно.

Співробітника Офісу генпрокурора викрили на підбурюванні до хабаря і шахрайстві

Детективи Національного бюро викрили заступника начальника одного з відділів Офісу генпрокурора на підбурюванні до надання неправомірної вигоди та шахрайстві.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Також до кримінальної відповідальності притягнули фізичну особу - посередника. Дії обох підозрюваних кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу.

Слідство встановило, що посадовець запропонував бізнесмену за винагороду" вирішити його проблеми", пов’язані з кримінальним переслідуванням. Зокрема, - домогтися закриття кримінального провадження та повернути підприємцю вилучене під час обшуків майно (комп’ютерну техніку, автомобілі Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover).

За повернення вказаного майна та закриття провадження прокурор запропонував бізнесмену надати йому 100 тис. доларів США, нібито - для подальшої передачі керівництву. Пізніше посадовець змінив свої вимоги, збільшивши суму до 150 тис. доларів.

Для реалізації свого задуму прокурор залучив посередника.

Цього ж дня, під час обшуків за місцем роботи підозрюваних, в межах розслідування зазначених фактів, детективи НАБУ вилучили великі обсяги готівки. Статус цих коштів перевіряють.

НАБУ та САП здійснюють необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення інших ймовірних учасників злочину. обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, 5 січня затримали директора одного з оборонних підприємств у Хмельницькій області за підозрою в хабарництві.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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