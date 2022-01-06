В Казахстані – нові сутички мітингарів і поліції. Хроніка
В Казахстані – нові сутички мітингарів і поліції. Хроніка
Галущенко: Україна через Росію не може завезти 660 тис. тонн вугілля з Казахстану
Галущенко: Україна через Росію не може завезти 660 тис. тонн вугілля з Казахстану
Президент Казахстану звернувся до держав-членів ОДКБ по допомогу
Президент Казахстану звернувся до держав-членів ОДКБ по допомогу
Уряд Казахстану пішов у відставку на тлі протестів
Уряд Казахстану пішов у відставку на тлі протестів
"АрселорМіттал Кривий Ріг" заблокували рахунки
"АрселорМіттал Кривий Ріг" заблокували рахунки
Кутя. Страва єднання
Кутя. Страва єднання
У центрі Алмати війська провели "зачистку", поліція повідомила про десятки загиблих
У центрі Алмати війська провели "зачистку", поліція повідомила про десятки загиблих
Казахстан: новий Жанаозен
Казахстан: новий Жанаозен
ОДКБ відправляє війська у Казахстан
ОДКБ відправляє війська у Казахстан
ГоловнаСуспільствоПодії

Керівник держпідприємства Міноборони попався на хабарі

Посадовця підозрюють у вимаганні грошей за оренду приміщень.

Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Правоохоронні органи у середу, 5 січня, затримали директора одного з оборонних підприємств у Хмельницькій області за підозрою в хабарництві.

Про це повідомляється на сайтах МВС, спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері та в фейсбуці СБУ.

Затриманому інкримінують вимагання та отримання 20 тисяч гривень хабаря за нестворення перешкод місцевому мешканцю у здійсненні ним підприємницької діяльності на території підприємства, а також за нерозірвання договору оренди приміщень.

Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Директору збираються повідомити підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу - отримання неправомірної вигоди службовою особою.

Нагадаємо, що напередодні правоохоронні органи повідомили про розкрадання урожаю на одному з державних підприємств Міністерства економіки. Його службовці нібито продали кукурудзу та соняшник, вирощені на державних землях, за заниженою вартістю власним фірмам, а потім збули їх за ринковою вартістю.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також