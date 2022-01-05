Папа Франциск дорікнув в егоїзмі людям, які заводять домашніх тварин замість дітей

Така практика, за словами понтифіка, "є запереченням батьківства і материнства і забирає нашу людяність".

Папа Римський Франциск заявив, що люди, які замінюють дітей домашніми тваринами, виявляють "певний егоїзм". Говорячи про батьківство під час загальної аудієнції у Ватикані, понтифік зауважив, що домашні тварини "іноді займають місце дітей" у суспільстві, повідомляє rfi.

"Сьогодні ми бачимо, що деякі люди не хочуть мати дітей. Іноді вони мають одну дитину, і все, але у них є собаки та кішки, які замінюють дітей. Це може змусити людей сміятися, але це реальність", – сказав глава Католицької церкви.

Така практика, за словами глави католиків, "є запереченням батьківства і материнства і применшує нас, забирає нашу людяність". Таким чином, "цивілізація старіє без людяності, тому що ми втрачаємо багатство батьківства та материнства, а страждає саме країна", – сказав понтифік.

Хоча попередник папи Франциска Бенедикт XVI був любителем кішок, відомо, що нинішній глава церкви не має домашнього улюбленця у своїй резиденції у Ватикані, зазначає видання.

Ще 2014 року папа Франциск заявив газеті Il Messaggero, що мати домашніх тварин замість дітей – це "ще один феномен культурної деградації", і що емоційні стосунки з домашніми тваринами "легші", ніж "складні" стосунки між батьками та дітьми.

5 січня, запрошуючи пари, які не можуть мати дітей з біологічних причин, розглянути питання про усиновлення, він закликав потенційних батьків "не боятися" приступати до батьківства.

"Мати дитину – це завжди ризик, але більше ризику у відсутності дитини, у запереченні батьківства", – сказав він.

Зауважимо, що раніше папа Франциск засуджував "демографічну зиму", або падіння народжуваності у розвинених країнах. На початку цього року він розкритикував сучасне суспільство, в якому кар'єра і заробіток для багатьох важливіші від створення сім'ї, назвавши такий менталітет "гангреною суспільства".