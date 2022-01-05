​Минулий рік у Києві увійшов до "двадцятки" найтепліших і найсухіших за 140 років

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньорічна температура у Києві становила +9,2°С, що на 0,2°С більше кліматичної норми 1991-2020 рр. Тож 2021 рік увійшов лише у "двадцятку" найтепліших з 1881 року.

Про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що впродовж семи місяців спостерігались позитивні відхилення температури повітря порівняно з середніми багаторічними показниками, а п’ять місяців продемонстрували від'ємні відхилення від неї. Особливо відзначились липень і листопад, які мали найбільші відхилення від середньобагаторічних показників відповідно на 3,3°С та 2,2°С.

Найхолодніше минулого року було 20 січня – мінус 20,2°С, найспекотніше – 24 червня, коли температура у затінку сягнула +35,5°С.

Загалом у 2021 році у Києві було зафіксовано 25 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні і червні – відповідно 9 та 10.

Також 2021 рік увійшов у двадцятку найсухіших. Однак, у часі опади розподілились дуже нерівномірно – майже дві місячні норми випали в січні та лютому, а у червні та жовтні їх кількість не перевищила і 32% від середніх багаторічних показників.

Нагадаємо, 3 січня 2022 року в Києві стало найтеплішим за всю історію спостережень. Наразі погода у столиці відповідає кінцю жовтня.