НАЗК розробило професійний стандарт антикорупційного уповноваженого

До переліку якостей увійшли: доброчесністьт, досягнення результатів, аналітичні здібності, комунікація і взаємодія.

Міністерство економіки затвердило професійний стандарт "Уповноваженого з антикорупційної діяльності" над яким працювали фахівці Нацагентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що це дасть поштовх для розвитку професії антикорупційного уповноваженого.

"Звичайно, професійний стандарт не може стати вирішенням усіх проблем професії. Але це - сигнал, що професією займаються й рамка того, як із нею можна працювати, щоби не припуститися помилок у регулюванні, плануванні професійних функцій та умов роботи, організації професійного навчання", - зазначив керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції Сергій Деркач.

У документі визначено загальні та професійні компетентності, а також функціонал уповноважених. До списку професійних компетентностей уповноваженого ввійшли: доброчесність, досягнення результатів, аналітичні здібності, комунікація та взаємодія.

У НАЗК також зазначили, що профстандарт закладає фундамент розвитку професійної освіти антикорупційних професіоналів. На основі його положень Нацагентство планує ініціювати розробку низки освітніх програм для підготовки антикорупційних професіоналів державного сектора.

Нагадаємо, в листопаді минулого року НАЗУ з громадською організацією "Антикорупційний штаб" презентувало портал "Приховані інтереси", який допомагає виявити корупційні ризики у чиновників.