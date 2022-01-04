​"Боюся, що Путін вторгнеться в Україну, стримають лише небачені досі санкції", – Шифф
​"Боюся, що Путін вторгнеться в Україну, стримають лише небачені досі санкції", – Шифф
"Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, час виконати обіцянку", – Расмуссен
"Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, час виконати обіцянку", – Расмуссен
Українського режисера Лавренчука затримали в Італії через запит Росії про екстрадицію (оновлено)
Українського режисера Лавренчука затримали в Італії через запит Росії про екстрадицію (оновлено)
У Франції виявили заразніший від омікрону варіант ковіду
У Франції виявили заразніший від омікрону варіант ковіду
Що подивитися на свята – фільми для гурманів
Що подивитися на свята – фільми для гурманів
7 перевірених коктейлів з ігристим на кожен день новорічного тижня
7 перевірених коктейлів з ігристим на кожен день новорічного тижня
МЗС Росії: "Північний потік-2" можуть не сертифікувати
МЗС Росії: "Північний потік-2" можуть не сертифікувати
Депутатка Київради Аліна Михайлова розповіла подробиці новорічного бенкету у президента
Депутатка Київради Аліна Михайлова розповіла подробиці новорічного бенкету у президента
Український журналіст Цимбалюк виїхав з Росії, бо не хоче ставати “заручником Кремля”
Український журналіст Цимбалюк виїхав з Росії, бо не хоче ставати “заручником Кремля”
ГоловнаСуспільствоПодії

З психо-наркологічної лікарні на Київщині втік пацієнт, поліція оголосила розшук

В медзакладі чоловік перебував на примусовому лікуванні.

Правоохоронці розшукують 36-річного чоловіка з психічними розладами, який 4 січня втік з психо-наркологічного лікувального закладу в Глевасі. Як повідомляє поліція Київщини, в медзакладі чоловік перебував на примусовому лікуванні згідно ухвали Кагарлицького райсуду Київської області.

Фото: Поліція Київщини

"4 січня близько 15 години Нефьодов Олександр Олександрович 05.10.1985 р.н. скоїв втечу з психо-наркологічного лікувального закладу, що в Глевасі. Звертаємось до громадян, якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваного чоловіка, повідомте на спецлінію «102»", - йдеться у повідомленні.

Прикмети чоловіка: на вигляд 35-40 років, зріст близько - 175 см, худорлявої статури, обличчя овальне, лоб високий, волосся темне коротке, очі світлі, ніс прямий, основа носа горизонтальна, губи середньої повноти (виступання нижньої губи), вуха овальні, брови прямі широкі, на верхній щелепі відсутній передній зуб.

Був одягнутий у шапку зимову темно-синього кольору, куфайку темно-синього кольору, олімпійку з червоними вставками, спортивні штани, кросівки білого кольору.

Нагадаємо, раніше у Львові правоохоронці викрили громадянина Туреччини, який перебуває у міжнародному розшуку.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також