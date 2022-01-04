В медзакладі чоловік перебував на примусовому лікуванні.

Правоохоронці розшукують 36-річного чоловіка з психічними розладами, який 4 січня втік з психо-наркологічного лікувального закладу в Глевасі. Як повідомляє поліція Київщини, в медзакладі чоловік перебував на примусовому лікуванні згідно ухвали Кагарлицького райсуду Київської області.

Фото: Поліція Київщини

"4 січня близько 15 години Нефьодов Олександр Олександрович 05.10.1985 р.н. скоїв втечу з психо-наркологічного лікувального закладу, що в Глевасі. Звертаємось до громадян, якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваного чоловіка, повідомте на спецлінію «102»", - йдеться у повідомленні.

Прикмети чоловіка: на вигляд 35-40 років, зріст близько - 175 см, худорлявої статури, обличчя овальне, лоб високий, волосся темне коротке, очі світлі, ніс прямий, основа носа горизонтальна, губи середньої повноти (виступання нижньої губи), вуха овальні, брови прямі широкі, на верхній щелепі відсутній передній зуб.

Був одягнутий у шапку зимову темно-синього кольору, куфайку темно-синього кольору, олімпійку з червоними вставками, спортивні штани, кросівки білого кольору.

Нагадаємо, раніше у Львові правоохоронці викрили громадянина Туреччини, який перебуває у міжнародному розшуку.