Громадянина Чехії заочно засудили на 21 рік за участь у війні проти України, - ЗМІ

Він брав участь у боях за Краматорськ і Горлівку, в яких – як стверджується у вироку – загинули близько тисячі українських військових.

Міський суд Праги засудив до 21 року ув’язнення ще одного громадянина країни, який брав участь у російській гібридній агресії проти України на Донбасі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Вирок був винесений заочно – засуджений, 49-річний Мартін Сукуп, як вважають, перебуває на непідконтрольній Києву частині Донбасу. Вирок ще не набув чинності і може бути оскаржений.

За матеріалами вироку, Мартін Сукуп вирушив до України ще 2014 року, щоб взяти участь у боях у складі збройних формувань угруповання "ДНР", і служив там принаймні до 2018 року як танкіст, командир танкової роти, потім танкового батальйону, а також як командир артилерійської батареї. Серед іншого, він брав участь у боях за Краматорськ і Горлівку, в яких – як стверджується у вироку – загинули близько тисячі українських військових.

Як заявив прокурор, підсудний вчинив передбачений чеським кримінальним правом злочин терористичного нападу, за що він запропонував засудити Сукупа до 20 років позбавлення волі. Цей злочин сам по собі передбачає покарання від 12 до 20 років позбавлення волі, але факт, що він був скоєний у складі організованого злочинного угруповання, дозволяє ще підвищити цей термін аж на третину. Адвокат Сукупа переконувала, що вина її підзахисного не доведена, але суд вирішив інакше.

Нагадаємо, у жовтні Апеляційний суд у Чехії затвердив 20-річний вирок для громадянина Чехії Мартіна Кантора, засудженого за участь у боях проти України на боці російських збройних формувань.