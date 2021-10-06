Суд Чехії затвердив 20-річний вирок найманцю "ЛНР"

Апеляційний суд у Чехії затвердив 20-річний вирок для громадянина Чехії Мартіна Кантора, засудженого за участь у боях проти України на боці російських збройних формувань.

Про це повідомляє радіо iRozhlas.

33-річного Кантора судили за кримінальними статтями про "терористичний напад" і "участь у терористичній групі". 1 червня суд визнав його винним та призначив покаранняу вигляді 20 років позбавлення волі.

Вирок винесено заочно, оскільки чоловік перебуває в міжнародному розшуку. Як вважають, він і нині перебуває на окупованій частині Донбасу.

"Це надзвичайна справа... Можливо, це рішення стане застереженням для подібних авантюристів від участі у подібних заходах", - заявив голова апеляційного суду Іржі Лнєнічка.

За даними обвинувачення, Мартін Кантор дістався на окуповану частину Донбасу ще 2015 року нелегально через російський Ростов-на-Дону, підписав контракт в угрупованні "ЛНР", був навчений на сапера і снайпера, брав участь у боях проти українських військ, отримав від бойовиків "звання сержанта" і став командиром відділення, потім був членом диверсійно-розвідувальної групи і отримав від бойовиків "нагороду".

Його адвокат на суді назвав ці обвинувачення "необґрунтованими".