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Голова МЗС Туреччини відвідає Україну 7-8 жовтня

Мевлют Чавушоглу приїде до Львова.

Голова МЗС Туреччини відвідає Україну 7-8 жовтня
Мевлют Чавушоглу
Фото: EPA/UPG

7-8 жовтня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу здійснить робочий візит до Львова на запрошення голови МЗС України Дмитра Кулеби.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

У Львові міністри проведуть Дев’яте засідання Спільної групи стратегічного планування. Переговори спрямовані на підготовку до проведення Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України і Туреччини на початку 2022 року в Києві.

Зазначається, що пріорітетну увагу  міністри приділять безпековій ситуації в регіоні Чорного моря та підготовці до засідання цього року в Анкарі українсько-турецької "Квадриги" - політико-безпекових консультацій на рівні керівників зовнішньополітичних та оборонних відомств України і Туреччини.

Кулеба та Чавушоглу також обговорять подальшу взаємодію двох країн в рамках Кримської платформи, а також стан виконання домовленостей, досягнутих на найвищому політичному рівні та перспективи українсько-турецької співпраці на ключових напрямах.

Під час візиту глави МЗС відкриють українсько-турецький бізнес-форум задля створення нових економічних можливостей для українських і турецьких компаній.

8 жовтня  Кулеба і  Чавушоглу завітають до Львівського національного університету ім. І. Франка, де візьмуть участь у міжнародній конференції "Дипломатія єднає: новітні перспективи спільних традицій".

"Під час перебування у Львові міністри покладуть квіти до місця поховання Героїв Небесної сотні у Львові та вшанують пам’ять українських воїнів, які поклали життя, захищаючи Україну від російської агресії. Міністри окремо відвідають меморіал турецьким воїнам, загиблим під час Першої світової війни у селі Лопушня, Рогатинського району Івано-Франківської області", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо, раніше Чавушоглу заявив, що Туреччина є однією з провідних країн у питанні Криму, про що свідчить її участь у Кримській платформі.  Він також наголосив, що Туреччина не визнає та не планує визнавати російську анексію Криму та продовжуватиме відстоювати права кримськотатарського народу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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