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Путін заявив, що Росія "перевищить свої зобов'язання" з транзиту газу через Україну

За контрактом, через ГТС має проходити не менше 40 млрд кубометрів газу в рік.

Путін заявив, що Росія "перевищить свої зобов'язання" з транзиту газу через Україну
Фото: EPA/UPG

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що в цьому році Росія перевищить свої контрактні зобов'язання з транзиту газу через Україну.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Путін заявив, що російська сторона бачить спекуляції на тему транзиту газу через Україну, але дотримується своїх зобов'язань щодо прокачування газу. За контрактом, через ГТС має проходити не менше 40 млрд кубометрів газу в рік.

"Можна з упевненістю сказати, що Росія в 2021 році перевищить контрактні зобов'язання щодо прокачування газу через ГТС України", - сказав російський президент.

При цьома, Путін заявив, що "Газпрому" невигідно нарощувати транзит газу через Україну, оскільки транспортування по альтернативним маршрутам  - дешевше.

"Збільшувати обсяг (прокачування газу через Україну, - ред.) для "Газпрому" економічно невигідно. Це дорожче", - запевняє Путін.

За його словами, доставка газу до Європи за новими маршрутами дешевше "приблизно на 3 млрд доларів". При цьому Рутін зазначив, що "Газпром" ніколи не відмовлявся збільшувати поставки в Європу при наявності відповідних заявок.

Путін також стверджує, що Росія може знову вийти на рекордні показники поставок енергоносіїв в Європу, включаючи газ.

Нагадаємо, російський газовий монополіст "Газпром" відмовився збільшувати транзит газу через Україну в жовтні, а також викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу "Ямал-Європа".

З початку року Росія зменшила транзит газу через Україну на 15,2%.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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