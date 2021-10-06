​Через високі ціни на газ заводам в ЄС загрожує зупинка, - Bloomberg

Для підтримки виробництва обговорюються заходи допомоги, включаючи скорочення податків і державна фінпідтримка.

Промислові підприємства Європейського Союзу ризикують, як мінімум, призупинити роботу на невизначений час через високі ціни на газ.

Про це пише ZN.UA з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що з наближення холодів ситуація може посилиться.

"З наближенням зими, коли європейці починають включати обігрівачі, криза посилиться, що змушує керівників приймати жорсткі рішення", - йдеться в повідомленні.

Німецький виробник аміаку SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH заявив у вівторок, що скоротить видобуток на 20%, щоб компенсувати зростання цін на газ (компанія щорічно спалює 640 гігават-годин природного газу).

Також у вересні виробник добрив CF Industries Holding зупинив роботу на двох заводах у Великобританії, причина та ж - високі ціни на газ.

Австрійська компанія Borealis AG і норвезька хімічна компанія Yara International ASA також скоротили обсяги виробництва.

Для підтримки виробництва в ЄС обговорюються заходи допомоги, включаючи скорочення податків і державна фінпідтримка.

Нагадаємо, газові ф’ючерси продовжують зростати у ціні та наблизились до позначки 2 000 доларів за тисячу кубометрів.

Так, ціни листопадових ф'ючерсів на газ на хабі TTF в Нідерландах сьогодні зросли на 38% і становлять 159,88 євро за мегават-годину, або 1950 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі ICE.

На відкритті торгів 6 жовтня газ коштував близько 1550 доларів за тисячу кубометрів.

Зростання цін пов'язане з високим попитом на газ по всьому світу через відновлення економіки, зокрема в Азії, а також низькими запасами газу в сховищах ЄС та скороченням поставок "Газпромом". На тлі рекордного подорожчання газу акції російської компанії тільки з початку місяця подорожчали на 10%.

Франція, Іспанія, Греція, Чехія та Румунія опублікували спільну заяву, в якій закликали розслідувати стрибок цін на газ. У документі зазначається, що стрибок цін на газ у Європі може не тільки вдарити по гаманцях звичайних людей, але й стимулювати інфляцію та підірвати економічне відновлення після коронакризи.