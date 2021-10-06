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Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром і подякував за підтримку України

Президент Німеччини відвідує Україну в дні 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром і подякував за підтримку України
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і подякував за підтримку України.

Про це Зеленський написав у Твіттері.

“Зустрівся з Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві. Дуже важливо, що в дні 80-х роковин трагедії Бабиного Яру Федеральний президент Німеччини відвідує Україну і Німеччина підтримує Україну на найвищому рівні”, - зазначив президент.

Нагадаємо, сьогодні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув з візитом до міста Корюківка Чернігівської області, де вшанував пам'ять жертв Корюківської трагедії 1943 року. Також Штайнмаєр зустрівся із педагогічним колективом та школярами Корюківської загальноосвітньої школи №1. 

У президента Німеччини також заплановані зустрічі з Зеленським та президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, який, як і Штайнмаєр, приїхав для участі в пам'ятному заході з нагоди 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру, який відбудеться в Меморіальному центрі Голокості.

Востаннє Штайнмаєр приїжджав до України ще в травні 2018 року, коли президентом був Петро Порошенко.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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