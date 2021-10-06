НАТО викрило вісьмох представників Росії при альянсі у шпигунстві, - ЗМІ

В Альянсі скоротили кількість позицій при НАТО, на які може розраховувати Росія, до 10.

У НАТО позбавили акредитації вісьмох членів російської місії при альянсі, які є "неоголошеними співробітниками російської розвідки".

Як повідомляє "Голос Америки", про це заявив офіційний представник альянсу.

"Ми також можемо підтвердити, що ми скоротили кількість позицій при НАТО, на які може розраховувати Російська Федерація, до 10", - сказав співрозмовник видання.

"Політика НАТО щодо Росії залишається послідовною. Ми посилили стримування і захист у відповідь на агресивні дії Росії, і водночас ми залишаємося відкритими для конструктивного діалогу", - додав він.

Зі свогобоку російський депутат, голова Комітету з міжнародних справ Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що Москва у відповідь на рішення НАТО здійснить заходи, які не обов'язково будуть симетричними.

Нагадаємо, раніше Фінляндія заявила про збільшення розвідувальної активності на своїй території таких країн, як Росія та Китай.