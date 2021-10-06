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У школі Техасу сталася стрілянина, поранені 4 людини

Наразі стрілка впізнали, ним виявився 18-річний учень школи.

У школі Техасу сталася стрілянина, поранені 4 людини
Фото: dpchas.com.ua

Щонайменше чотири людини постраждали під час стрілянини в середній школі Timberview в Арлінгтоні, що у американському штаті Техас.

Про це повідомляє NBC.

За даними поліції Арлінгтона, в середу вранці на другому поверсі школи сталася бійка між учнями, після чого один з учнів витяг пістолет і відкрив вогонь.

Загалом внаслідок інциденту постраждали чотири людини, зокрема троє учнів і один дорослий.

Наразі стрілка впізнали, ним виявився 18-річний учень школи Тімоті Джордж Сімпкінс. Він втік з місця події, правоохоронці оголосили його у розшук.

Тімоті Джордж Сімпкінс
Тімоті Джордж Сімпкінс

Нагадаємо, 21 вересня у середній школі Heritage у Ньюпорт-Ньюс, що у американському штаті Вірджинія, сталася стрілянина. Внаслідок неї були поранені двоє неповнолітніх.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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