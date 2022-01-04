На Одещині від отруєння чадним газом загинули 5 людей, з них троє - діти

Ввечері 4 січня у приватному будинку на Одещині були виявлені тіла 5 людей, 3 з яких – діти. За попередньою версією правоохоронців, причиною смерті родини стало отруєння продуктами горіння.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"4 січня о 19:00 за повідомленням чергового “102” в приватному будинку в Одеському районі виявлено 5 загиблих осіб, з них 3 дітей: 2 дівчинки віком 3-4 роки, та хлопчик, віком 9 років", - йдеться у повідомленні.

Представники поліції повідомили, що обстановка в будинку не порушена, ознак насилля на тілах не виявлено, слідів проникнення в оселю немає. Попередня причина смерті родини - отруєння продуктами горіння від паливного генератора. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, напередодні у Полтавській області через отруєння чадним газом загинуло троє людей.