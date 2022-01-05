Видавці пропонують зробити програму "єПідтримка" щорічною

Державна програма "єПідтримка", що запрацювала 19 грудня, призвела до значного збільшення обсягів проданих книжок і, у разі її продовження, має перспективу розвитку галузі.

Таке переконання висловили видавці та представники книгарень у коментарях "Укрінформу".

"Першого ж дня виручка і онлайн-магазину Видавництва Старого Лева, і книгарень збільшилася вдвічі. З того часу динаміка зберігається, і навіть відчутний певний приріст – у 2-2,5 рази. Звісно, це чудовий збіг, що виплати співпали за часом зі святами Миколая, Різдва, Нового року... Але ми можемо порівняти цифри і минулорічні, і нинішні – і тут вплив цієї «єТисячі» відчутний, і, власне, цей приріст – саме завдяки їй», – розповіла керівник відділу PR&Marketing Видавництва Старого Льова Оксана Зебро.

На її переконання, позитивна тенденція збережеться і у 2022 році, оскільки велика кількість виплат ще відбудеться у післясвятковий період.

У видавництві "Ранок" повідомили, що продаж дитячої книги у грудні збільшився як мінімум удвічі, і вагомим чинником цього стала саме "єПідтримка".

За словами гендиректора видавництва "Фоліо" Олександра Красовицького, вони майже вдвічі збільшили продаж книг через сайт, а втричі - через мережі: "Книгарня Є", "Буква" та Yakaboo.

"Сам факт наявності програми «єПідтримка» – це дуже важлива допомога видавцям на книжковому ринку. Я впевнений, що досвід, який буде здобутий, держава має використати і в майбутньому", - зазначив Красовицький.

Нагадаємо, проєкт "єПідтримка" офіційно стартував 19 грудня, хоча перші гроші почали надходити на картки українців вже з 16 грудня, і саме з того моменту розпочався справжній бум на книжки. Так, за тиждень дії програми продажи книжок на Yakaboo виросли втричі.