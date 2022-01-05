На Закарпатті низку садиб підтопило через підняття ґрунтових вод

Селеві потоки зійшли і на дві автодороги.

Фото: ДСНС у Закарпатській області

У Закарпатській області станом на ранок 5 січня зафіксувано низку підтоплень садиб через підняття ґрунтових вод.

Рятувальники відкачували воду, повідомили в ДСНС на сторінці у Facebook.

Фото: ДСНС у Закарпатській області

"У Рахівському, Тячівському та Хустському районах підтоплені сім підвальних приміщень, шість житлових будинків і 21 домогосподарство. Для відкачування води залучалася техніка місцевих пожежно-рятувальних підрозділів", – зазначили в службі з надзвичайних ситуацій.

Фото: ДСНС у Закарпатській області

Фото: ДСНС у Закарпатській області Наслідки підтоплення

Окрім цього, селеві потоки зійшли на дорогу регіонального значення Р21 в селі Нижній Бистрий, а також на дорогу національного значення Н09 в Рахові. Шляхи розчистили від земляних мас і каміння, рух транспорту відновлено.