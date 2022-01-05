На Закарпатті низку садиб підтопило через підняття ґрунтових вод

Рятувальники відкачували воду, повідомили в ДСНС на сторінці у Facebook.
"У Рахівському, Тячівському та Хустському районах підтоплені сім підвальних приміщень, шість житлових будинків і 21 домогосподарство. Для відкачування води залучалася техніка місцевих пожежно-рятувальних підрозділів", – зазначили в службі з надзвичайних ситуацій.
Окрім цього, селеві потоки зійшли на дорогу регіонального значення Р21 в селі Нижній Бистрий, а також на дорогу національного значення Н09 в Рахові. Шляхи розчистили від земляних мас і каміння, рух транспорту відновлено.