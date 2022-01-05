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На Донбасі понад добу зберігається тиша, - штаб ООС

Станом на 7:00 ранку з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

На Донбасі понад добу зберігається тиша, - штаб ООС
Фото: facebook.com/pressjfo.news

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі понад добу зберігається тиша.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Упродовж минулої доби, 4 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

На сайтах підтримуваних Москвою бойовиків "ДНР" та "ЛНР" також немає повідомлень про бойові дії 4 січня.

Нагадаємо, 31 грудня в зоні бойових дій було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, загинув український військовий. У перший день 2022 року окупанти чотири рази порушили тишу. Втрат серед українських військових не було.

2 січня порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було, а 3 січня російсько-окупаційні війська двічі порушили тишу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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