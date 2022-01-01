У перший день 2022 року окупанти чотири рази порушили тишу

Від початку суботу, 1 січня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню.
Про це повідомила пресслужба ООС.
У напрямку Широкине противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї.
У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.
Неподалік Зайцеве противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
“Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 31 грудня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, загинув український військовий.