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У перший день 2022 року окупанти чотири рази порушили тишу

Втрат серед українських військових немає.

У перший день 2022 року окупанти чотири рази порушили тишу
Фото: ukrinform.ua

Від початку суботу, 1 січня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

У напрямку Широкине противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.

Неподалік Зайцеве противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. 

“Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 31 грудня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, загинув український військовий.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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