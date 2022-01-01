Вхід до аеропорту “Бориспіль” відкрили для супровідників

Вхід до Міжнародного аеропорту “Бориспіль” відкрили для супровідників.
Про це повідомила сторінка аеропорту у соцмережі Facebook.
При цьому їм потрібно дотримуватися необхідних санітарних норм, а саме – застосуванням засобу індивідуального захисту (респіратора чи маски).
На вході у термінал працівники аеропорту міряють температуру тіла.
“Якщо ваша температура тіла не перевищує 37,2 градуси, то вхід до аеропорту – вільний. Якщо – вище, то, на жаль, вас до аеропорту не пропустять”, – йдеться у повідомленні.
При цьому на вході не потрібно пред’являти документ щодо тестування на коронавірус, вакцинацію від чи одужання від ковіду.