Столтенберг обговорив із Блінкеном пов'язані з Росією питання

Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном пов'язані з Росією теми. Про це він написав у Twitter у п'ятницю.

"Поговорив із держсекретарем Блінкеном про важливість деескалації в тому, що стосується суттєвої концентрації сил Росії в Україні та навколо неї. Блок НАТО є єдиним у своїй позиції. Ми готові до діалогу в рамках ради Росія-НАТО 12 січня", - написав Столтенберг.

Spoke to @SecBlinken on the importance of de-escalation of #Russia’s considerable military build-up in & around #Ukraine. #NATO stands united. We are prepared for dialogue in the NATO-Russia Council on Jan 12. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) December 31, 2021

Нагадаємо, 30 грудня відбулась 50-хвилинна телефонна розмова між президентом США Джозефом Байденом та президнтом РФ Володимиром Путіним. Лідери двох країн провели "серйозний та предметний" обмін думками, щоб закласти основу для трьох груп майбутніх переговорів на початку наступного місяця.

Байден повторив, що будь-яке вторгнення в Україну матиме наслідком нищівні економічні санкції з боку Сполучених Штатів та їхніх партнерів, а також посиленням присутності НАТО в Центральній та Східній Європі.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що Байден закликав до "прагматичної, орієнтованої на результат дипломатії" на майбутніх зустрічах сторін США та Росії.

Друга за місяць телефонна розмова між главами держав відбулася за ініціативи російської сторони.

На 10 січня 2022 року заплановані перемовини США і Росії щодо України. В адміністрації Байдена раніше заявляли, що переговори не передбачають персональної розмови між президентами.

Росія і США мають обговорити проєкт угоди з НАТО та договору зі Штатами про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. На 12 січня також планується засідання ради Росія–НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 січня.