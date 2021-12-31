Кулеба: Якщо ​Захід похитнеться та обере умиротворення Росії, ми все одно будемо захищатися

Голова МЗС наголосив, що Україна захищаєтсья від РФ вже майже вісім років, попри те, що не є членом НАТО.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна продовжить оборонятися проти російської агресії, навіть якщо західні партнери віддадуть перевагу політиці умиротворення.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Україна вже майже вісім років захищається від російської агресії, що триває. Попри те, що не є членом НАТО. Ми здатні захищатися. Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і власне майбутнє", - зазначив голова МЗС.

Ukraine has been defending itself from the ongoing Russian aggression for almost 8 years now. Not being a NATO member. We are capable of defending ourselves. If the West falters and chooses appeasement, we will still defend ourselves, our right to exist and choose our own future. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 31, 2021

Нагадаємо, раніше видання Financial Times написало, що західні країни відкидають майже всі вимоги "гарантій безпеки" Росії, але не хочуть прямо їй відмовляти, щоб зберегти можливість для діалогу та знизити напруженість біля кордонів України.

За даними видання, союзники Альянсу вже "змирилися з необхідністю вести переговори з Росією", хоча більшість її вимог – нездійсненні. Основна мета НАТО – переконати Росію відмовитись від нарощування військ біля кордонів України.

Розслідувачі з Conflict Intelligence Team вважають, що концентрація російської військової техніки біля України і в Криму уже перевищила квітневі показники. При цьому вони не впевнені, що цих сил достатньо для повномасштабного нападу на Україну.