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Посольство США привітало українців з Новим роком

США продовжують підтримувати Україну перед загрозою для її суверенітету і територіальній цілісності.

Посольство США привітало українців з Новим роком
Фото: Сергей Нужненко

Посольство Сполучених Штатів привітало українців з прийдешніми святами та заявило про поглиблення відносин між країнами.

"2021 рік приніс нову адміністрацію США на чолі з президентом Джозефом Байденом. За останні 12 місяців президент Байден і держсекретар Ентоні Блінкен очолили процес поглиблення відносин між Україною і США і відновили наше стратегічне партнерство… США продовжують підтримувати Україну перед загрозою для її суверенітету і територіальній цілісності… Рушаймо в 2022 рік! Слава Україні!", – сказала у вітанні тимчасова повірена в справах США в Україні Крістіна Квін.

Під час 50-хвилинної телефонної розмови 30 грудня лідери двох країн провели "серйозний та предметний" обмін думками, щоб закласти основу для трьох груп майбутніх переговорів на початку наступного місяця.

Байден повторив, що будь-яке вторгнення в Україну матиме наслідком нищівні економічні санкції з боку Сполучених Штатів та їхніх партнерів, а також посиленням присутності НАТО в Центральній та Східній Європі.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що Байден закликав до "прагматичної, орієнтованої на результат дипломатії" на майбутніх зустрічах сторін США та Росії.

Друга за місяць телефонна розмова між главами держав відбулася за ініціативи російської сторони.

На 10 січня 2022 року заплановані перемовини США і Росії щодо України. В адміністрації Байдена раніше заявляли, що переговори не передбачають персональної розмови між президентами

Росія і США мають обговорити проєкт угоди з НАТО та договору зі Штатами про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. На 12 січня також планується засідання ради Росія–НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 січня.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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