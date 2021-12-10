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НАЗК перевірило декларацію Шуляк і не знайшло порушень

Голова НАЗК не уточнив, коли було проведено перевірку декларації Шуляк.

НАЗК перевірило декларацію Шуляк і не знайшло порушень
Фото: facebook/Олена Шуляк

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) провело перевірку декларації депутатки Верховної Ради та голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк і не знайшло у її діях правопорушень. 

Про це журналістам повідомив голова НАЗК Олександр Новіков, передають Українськi Новини.

"Декларацію Шуляк перевірили та ознак правопорушень не знайшли", - повідомив він. 

Новіков не уточнив, коли було проведено перевірку декларації Шуляк. 

Як повідомлялося раніше, очільниця партії "Слуга народу" та заступниця голови фракції Олена Шуляк подарувала 4,8 млн гривень невказаній особі.

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