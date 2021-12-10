НАЗК перевірило декларацію Шуляк і не знайшло порушень

Голова НАЗК не уточнив, коли було проведено перевірку декларації Шуляк.

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) провело перевірку декларації депутатки Верховної Ради та голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк і не знайшло у її діях правопорушень.

Про це журналістам повідомив голова НАЗК Олександр Новіков, передають Українськi Новини.

"Декларацію Шуляк перевірили та ознак правопорушень не знайшли", - повідомив він.

Новіков не уточнив, коли було проведено перевірку декларації Шуляк.

Як повідомлялося раніше, очільниця партії "Слуга народу" та заступниця голови фракції Олена Шуляк подарувала 4,8 млн гривень невказаній особі.