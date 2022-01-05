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На трасі біля Харкова водій легковика загинув у лобовому зіткненні зі "швидкою"

Чоловік хотів звернути на заправку.

Фото: Національна поліція

У вівторок, 4 грудня, ввечері на трасі Київ - Харків біля селища Коротич (Харківська область) в лобовому зіткненні з машиною "швидкої допомоги" загинув 44-річний водій автомобіля Skoda Octavia.

На сайті поліції повідомляється, що винуватцем аварії був загиблий - він виїхав на зустрічну смугу, не переконавшись у відсутності там автомобілів. За неофіційною інформацією, він хотів повернути на заправку, розташовану з іншої сторони дороги.

Внаслідок зіткнення постраждала 49-річна медсестра, яка знаходилась в "швидкій".

Фото: Національна поліція

Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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