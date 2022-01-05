Окупанти тричі порушили тишу на Донбасі

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі станом на 17:00 5 січня зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає, інформує пресцентр ООС у вечірньому зведенні.
Сьогодні ворог відкрив вогонь з протитанкового ракетного комплексу в напрямку Авдіївки.
Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
У бік Катеринівки окупанти вели вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Раніше повідомляли, що впродовж минулої доби, 4 січня, та станом на 7:00 5 січня на Донбасі зберігалася тиша.