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Окупанти тричі порушили тишу на Донбасі

Втрат у лавах української армії нема.

Окупанти тричі порушили тишу на Донбасі
Фото: facebook.com/pressjfo.news

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі станом на 17:00 5 січня зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає, інформує пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

Сьогодні ворог відкрив вогонь з протитанкового ракетного комплексу в напрямку Авдіївки.

Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Катеринівки окупанти вели вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Раніше повідомляли, що впродовж минулої доби, 4 січня, та станом на 7:00 5 січня на Донбасі зберігалася тиша.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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