Медведчук поскаржився, що Швейцарія анулювала його доньці навчальну візу

Депутат Верховної Ради Віктор Медведчук (ОПЗЖ) заявив, що його доньці анулювали візу на навчання в університеті Женеві.

Про це він розповів в інтерв’ю заблокованому через санкції телеканалу UkrLive. Відео у Telegram оприлюднив журналіст Денис Казанський.

Медведчук розповів, що донька закінчила київську школу і збиралася здобувати вищу освіту за кордоном.

"Так, донька закінчила школу в Україні, у Києві, вступила, склала іспити у Женевський університет. Ба більше, звернулася й отримала навчальну візу, все було нормально. І на початку вересня збиралася їхати на заняття. Буквально за два дні до цього їй сказали, що її візу анульовано", – сказав Медведчук.

"Західний світ і тут проявився. Так, я виступаю проти зовнішнього управління, зовнішнього управління США та Заходу. І виступатиму", – заявив нардеп від ОПЗЖ.

Він також розповів, що коли проти нього запровадили санкції, то нібито пропонували на деякий час залишити країну, а після вручення йому підозри у держзраді – піти з політики в обмін на припинення кримінальних проваджень.

Нагадаємо, наразі Медведчук є підозрюваним у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму. Він перебуває під домашнім арештом.

17-річна Дарина Медведчук – донька Віктора Медведчука від першого шлюбу. Похресниця президента РФ Володимира Путіна і дружини тодішнього прем’єра Росії Дмитра Медвєдєва Світлани.