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Зеленський призначив директора ДБР

Термін повноважень нового очільника ДБР - п’ять років.

Зеленський призначив директора ДБР
Олексій Сухачов
Фото: dbr.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Сухачова директором Державного бюро розслідувань.

Відповідний указ №691/2021 від 31 грудня оприлюднений на сайті голови держави.

"Відповідно до частини третьої статті 10, частини першої статті 11 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" постановляю призначити Сухачова Олексія Олександровича Директором Державного бюро розслідувань строком на п'ять років”, - йдеться в указі.

До цього Сухачов очолював ДБР у статусі виконуючого обов'язків директора. Призначений на цю посаду він був за результатами відкритого конкурсу у серпні 2020 року.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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