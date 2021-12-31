Стефанчук запропонував надати почесний статус депутатам, причетним до проголошення незалежності України

Законопроєкт "Про статус народного депутата – засновника державної незалежності України" зареєстровано у Раді.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт "Про статус народного депутата – засновника державної незалежності України". Документ пропонує надати почесний статус депутатам, причетним до проголошення незалежності України.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

"У разі прийняття закону народні депутати, які були на передовій становлення державної незалежності, отримають особливий статус. Ця практика поширена в багатьох країнах світу. Десь їх називають «батьками-засновниками», десь «підписантами». А в Україні пропоную таким народним депутатам присвоїти особливий статус «Засновника державної незалежності України", – пояснив Руслан Стефанчук.

Засновником державної незалежності України пропонується визнати депутатів, які:

проголосили Декларацію про державний суверенітет України 16 липня 1990 року;

схвалили Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року;

підтримали Постанову Верховної Ради Української РСР "Про проголошення незалежності України" 24 серпня 1991 року.

Завдяки цьому статусу колишні депутати отримають низку додаткових прав: бути присутнім на відкритих засіданнях парламенту, зустрічатися з керівниками держави, отримати дипломатичний паспорт тощо.

Крім того, їм можуть присвоїти довічне грошове утримання.

Держава також допомагатиме з похованням депутатів-засновників.

Голова парламенту нагадав, що найважливішою подією 2021 року було святкування 30-ї річниці відновлення незалежності України.

"За кожною Великою Подією стоять Великі Люди. Цінуймо тих, хто подарував нам незалежність. І докладаймо всіх зусиль, аби не втратити її", – наголосив він.

Як повідомляли, з усіх заходів до 30-річчя Незалежності українцям найбільш сподобався військовий парад.