Уряд призначив заступника міністра оборони з цифровізації

Кабінет міністрів призначив Олега Гайдука на посаду заступника міністра оборони.

Відповідне розпорядження від 30 грудня №1794-р опубліковане на Урядовому порталі.

"Призначити Гайдука Олега Васильовича заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", – йдеться у документі.

Як відомо, 17 листопада уряд звільнив Юлія Гере з посади заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації за власним бажанням.

Олег Гайдук очолює Раду з інформаційної та кібербезпеки України, утворену Меморандумом РНБО, Мінцифри та Держспецзв'язку. Він також є директором компанії "Трайбекс", оператора української захищеної операційної системи "Січ".

Олег Гайдук закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю хімія природних сполук, Національну академію зв'язку ім. О. С. Попова за спеціальністю телекомунікації.

Навчався у Федеральному агентстві з надзвичайних ситуацій США за тематикою державного управління у надзвичайних ситуаціях.

Протягом 1996-2000 років обіймав посаду заступника міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Відтак був заступником генерального директора, генеральним директором та головою правління "Укртелеком".

У 2004 був заступником міністра економіки та з питань європейської інтеграції України. 2013-2014 – директором з інформатизації та аналізу "Енергоатому".