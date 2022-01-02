У Зеленського уточнили час початку розмови з Байденом

Телефонні перемовини відбудуться сьогодні після 22:00 за Києвом.

Телефонна розмова президентів України і Сполучених Штатів Володимира Зеленського та Джо Байдена відбудеться 2 січня після 22:00 за київським часом.

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

"Президенти Володимир Зеленський та Джо Байден проведуть телефонну розмову сьогодні після 22:00 за Києвом", – написав Никифоров у фейсбуці.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив, що планує поговорити із Байденом 2 січня. За його словами, під час розмови президенти мають скоординувати кроки заради миру в Україні та безпеки в Європі.

Увечері 31 грудня ЗМІ повідомили, що Байден і Зеленський поспілкуються у неділю, 2 січня. Планується обговорити майбутні переговори Білого Дому і Кремля щодо питань безпеки.

Нагадаємо, перемовини між США і Росією заплановані на 10 січня. На них будуть обговорювати російський ультиматум не брати до НАТО країни Східної Європи, зокрема Україну та Грузію. Цю вимогу в Кремлі називають "гарантіями безпеки".

Росія та НАТО мають намір провести зустріч ради Росія-НАТО 12 січня, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 січня.