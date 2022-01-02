Спікер Держдуми РФ закликав Європу до санкцій через Марш націоналістів в Україні

"Жахливим виглядає сам факт, що в такій ситуації країни НАТО здійснюють постачання озброєнь Києву".

Спікер Державної думи Російської Федерації В'ячеслав Володін закликав Європарламент, ПАРЄ і ПА ОБСЄ засудити марш націоналістів, який пройшов в Україні.

Володін вважає, що Росія має запропонувати парламентам європейських держав вжити заходів щодо держав, у яких процвітає націоналізм.

"За заохочення націоналізму необхідно питати з її керівництва, запроваджувати санкції, робити все, щоби не допустити його відродження в Європі. Але водночас правильно закликати до відповіді і тих, хто сприяє такій політиці або вдає, що не помічає її", - наголосив Володін у своєму Telegram-каналі.

Він також зазначив, що вважає неприпустимим уславлення лідерів нацизму у XXI столітті, забувши про те, які "звірства вони чинили під час Другої світової війни".

Крім того, за словами спікера Держдуми, "жахливим виглядає сам факт, що в такій ситуації країни НАТО здійснюють постачання озброєнь Києву".

Нагадаємо, 1 січня в Києві пройшов традиційний смолоскипний марш на честь 113-ї річниці від дня народження лідера українських націоналістів Степана Бандери. У заході, за різними даними, взяли участь від 600 до 1000 активістів.

Організатором ходи було ВО "Свобода", до маршу долучилися представники націоналістичного "Правого сектору", громадських організацій "Суспільство майбутнього" і "Cокіл".

Марш до дня народження Бандери в Києві засудило посольство Ізраїлю в Україні. Ізраїльські дипломати вважають, що "прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні". Також вони вимагають "розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу".

Степан Бандера – український політичний діяч, один з головних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів – голова проводу ОУН-Б.