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Набув чинності закон, що забороняє російським суднам користуватися внутрішніми водними шляхами України

Заборона також поширюється на кораблі підсанкційних осіб. 

Набув чинності закон, що забороняє російським суднам користуватися внутрішніми водними шляхами України
Фото: ВМС ЗС України

З 1 січня в Україні набув чинності закон, який забороняє російським суднам доступ до внутрішніх вод України. Це стосується як пасажирських, так і вантажних кораблів, йдеться в оприлюдненому парламентом зміненому законі "Про внутрішній водний транспорт".

Він був ухвалений в 2020 році. В окремих статтях документу уточнено, що дозвіл на користування внутрішніми водами не поширюється на кораблі під прапором держави-агресора чи судна, власниками чи акціонерами або кінцевими бенефіціарами власників яких є громадяни держави-агресора. Заборона поширюється і на підсанкційних осіб.

"Забороняється захід на внутрішні водні шляхи України:

  • суднам, що плавають під прапором держави-агресора;
  • суднам, що належать громадянам держави-агресора або суб’єктам господарювання, які зареєстровані на території держави-агресора, або фізичним та юридичним особам, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", – йдеться у документі. 

Нагадаємо, внутрішні водні шляхи – поверхневі води (крім акваторії морських портів, судноплавних каналів та внутрішніх морських вод), віднесені Кабінетом Міністрів України у встановленому порядку до категорії судноплавних. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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