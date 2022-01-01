Набув чинності закон, що забороняє російським суднам користуватися внутрішніми водними шляхами України

З 1 січня в Україні набув чинності закон, який забороняє російським суднам доступ до внутрішніх вод України. Це стосується як пасажирських, так і вантажних кораблів, йдеться в оприлюдненому парламентом зміненому законі "Про внутрішній водний транспорт".

Він був ухвалений в 2020 році. В окремих статтях документу уточнено, що дозвіл на користування внутрішніми водами не поширюється на кораблі під прапором держави-агресора чи судна, власниками чи акціонерами або кінцевими бенефіціарами власників яких є громадяни держави-агресора. Заборона поширюється і на підсанкційних осіб.

"Забороняється захід на внутрішні водні шляхи України:

суднам, що плавають під прапором держави-агресора;

суднам, що належать громадянам держави-агресора або суб’єктам господарювання, які зареєстровані на території держави-агресора, або фізичним та юридичним особам, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", – йдеться у документі.

Нагадаємо, внутрішні водні шляхи – поверхневі води (крім акваторії морських портів, судноплавних каналів та внутрішніх морських вод), віднесені Кабінетом Міністрів України у встановленому порядку до категорії судноплавних.