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У Франції в передноворічний день підпалили понад 800 авто

Для порівняння – в 2019 спалили 1316 машин. 

У Франції в передноворічний день підпалили понад 800 авто
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Франції 31 грудня були підпалені 874 автомобілі. За даними міністерства внутрішніх справ, це набагато менше, ніж в переддень Нового року в 2020, пише BBC.

Підпалювання авто – щорічна подія для Франції, яка відбувається після масових заворушень з 2005 року. 

У 2019 році за 31 грудня підпалили 1316 авто, пише CNN

На період новорічних свят у країні значно посилили охорону вулиць – за порядком стежили понад 90 000 правоохоронці, зокрема і пожежників та співробітників служби безпеки.

Цього року Франція зустріла новий рік із ковідними обмеженнями, зокрема й забороною на перебування на вулицях без масок. За дотриманням правил стежили поліцейські. 

З 3 січня країна максимально перейде на віддалену роботу, а всі масові заходи в приміщеннях будуть обмежені кількістю в 2000 людей. Нові заборони повʼязані зі швидким поширенням мутації коронавірусу "омікрон". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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