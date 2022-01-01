У Франції в передноворічний день підпалили понад 800 авто

Для порівняння – в 2019 спалили 1316 машин.

У Франції 31 грудня були підпалені 874 автомобілі. За даними міністерства внутрішніх справ, це набагато менше, ніж в переддень Нового року в 2020, пише BBC.

Підпалювання авто – щорічна подія для Франції, яка відбувається після масових заворушень з 2005 року.

У 2019 році за 31 грудня підпалили 1316 авто, пише CNN.

На період новорічних свят у країні значно посилили охорону вулиць – за порядком стежили понад 90 000 правоохоронці, зокрема і пожежників та співробітників служби безпеки.

Цього року Франція зустріла новий рік із ковідними обмеженнями, зокрема й забороною на перебування на вулицях без масок. За дотриманням правил стежили поліцейські.

З 3 січня країна максимально перейде на віддалену роботу, а всі масові заходи в приміщеннях будуть обмежені кількістю в 2000 людей. Нові заборони повʼязані зі швидким поширенням мутації коронавірусу "омікрон".