Німеччина очолила "Велику сімку"

Німеччина протягом 2022 року очолюватиме “Велику сімку” (G7) – групу семи найбільш розвинених країн світу.

До групи входить США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Канада.

Німеччина прийматиме щорічний саміт лідерів країн G7, який відбудеться 26-28 червня у баварських Альпах у замку Ельмау.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив з цієї нагоди, що країна максимальне використає свою позицію, аби “Велика сімка” взяла на себе новаторську роль, зокрема, у питаннях кліматичної нейтральності та справедливості у світі.

“Дякую Великобританії за президентство у 2021 році! Ми раді, що Німеччина візьме на себе головування в G7 у 2022 році”, – йдеться в офіційному Твіттер-акаунті головування Німеччини у G7.

Thank you 🇬🇧 for the presidency 2021! We are delighted that Germany will be taking over the #G7 presidency in 2022 #G7GER. Chancellor @OlafScholz: pic.twitter.com/nfh7qfMtdq — G7 GER (@G7) January 1, 2022

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року Франція почала шестимісячне головування у Раді Європейського Союзу, а Польща головуватиме рік в ОБСЄ.