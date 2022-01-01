Зеленський призначив директора ДБР
Зеленський призначив директора ДБР
Сергій Рахманін: «За своєю вдачею я радше патологоанатом, ніж унікальний діагност»
Сергій Рахманін: «За своєю вдачею я радше патологоанатом, ніж унікальний діагност»
Болгарська церква зробила крок до визнання ПЦУ
Болгарська церква зробила крок до визнання ПЦУ
Російський шахіст у нападі люті збив зі столу фігуру в партії з українцем на ЧС з бліцу
Російський шахіст у нападі люті збив зі столу фігуру в партії з українцем на ЧС з бліцу
Святковий канон: як формується наше уявлення про те, що треба готувати на Новий рік і Різдво
Святковий канон: як формується наше уявлення про те, що треба готувати на Новий рік і Різдво
Саакашвілі вперше повідомив, що має дочку, її мати - співачка Софо Ніжарадзе
Саакашвілі вперше повідомив, що має дочку, її мати - співачка Софо Ніжарадзе
Путін "пригрозив" Байдену повним розривом дипломатичних відносин у разі накладення масштабних санкцій за вторгнення в Україну
Путін "пригрозив" Байдену повним розривом дипломатичних відносин у разі накладення масштабних санкцій за вторгнення в Україну
Президент Фінляндії відповів Путіну: країна сама вирішить, чи вступати їй до НАТО
Президент Фінляндії відповів Путіну: країна сама вирішить, чи вступати їй до НАТО
Авіаудари або масштабне вторгнення: аналітики США описали можливі сценарії Путіна щодо України
Авіаудари або масштабне вторгнення: аналітики США описали можливі сценарії Путіна щодо України
ГоловнаСвіт

Німеччина очолила "Велику сімку"

Країна прийматиме щорічний саміт лідерів країн G7.

Німеччина очолила "Велику сімку"
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Німеччина протягом 2022 року очолюватиме “Велику сімку” (G7) – групу семи найбільш розвинених країн світу.

До групи входить США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Канада.

Німеччина прийматиме щорічний саміт лідерів країн G7, який відбудеться 26-28 червня у баварських Альпах у замку Ельмау.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив з цієї нагоди, що країна максимальне використає свою позицію, аби “Велика сімка” взяла на себе новаторську роль, зокрема, у питаннях кліматичної нейтральності та справедливості у світі.

“Дякую Великобританії за президентство у 2021 році! Ми раді, що Німеччина візьме на себе головування в G7 у 2022 році”, – йдеться в офіційному Твіттер-акаунті головування Німеччини у G7.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року Франція почала шестимісячне головування у Раді Європейського Союзу, а Польща головуватиме рік в ОБСЄ.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також