ЄС відклав сплату 7 євро для мандрівників з безвізових країн, – ЗМІ

Європейський союз відклав на кінець 2022 року запуск системи ETIAS, у якій мандрівники з безвізових країн з біометричними паспортами мають сплачувати раз на три роки 7 євро збору.

Про це пише Європейська правда з посиланням на документи профільної агенції ЄС EU-LISA, що є у розпорядженні видання.

Наразі плановий термін запуску ETIAS заплановано на грудень 2022 року.

У лютому має з'явитися вебсайт системи ETIAS. У червні має запрацювати Entry-Exit System – єдина електронна система реєстрації в’їзду та виїзду у Шенгенську зону, яка є передумовою для запуску ETIAS. Також мають відбутися кадрові конкурси та укомплектований штат, що оброблятиме запити на авторизацію.

Водночас законодавство ЄС вимагає, щоби мінімум пів року реєстрація в системі була добровільною, причому це термін може бути продовжений. Відтак ця оплата не стане обов’язковою для громадян України до 2023 року.

Зазначимо, реєстрація не є аналогом візи, оскільки не потребує підтвердження мети в’їзду чи надання супровідних документів (підтвердження доходів, статусу тощо).

Заявка здійснюється онлайн, а у переважній більшості випадків авторизація буде надана автоматично, протягом лічених секунд або хвилин. Туристи повинні будуть заповнити анкету-опитувальник., для цього потрібно приблизно 20 хвилин.

Дані звірятимуть з базами ЄС для перевірки, чи не перевищила особа час перебування у Євросоюзі, не вчиняла злочинів на території євроблоку і чи не має інших специфічних заборон на в’їзд тощо.

Протягом трьох років повторна реєстрація для поїздок не потрібна.

Нагадаємо, ініціатива зі створення ETIAS виникла у квітні 2016 року в рамках підготовки Єврокомісією пропозицій щодо посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС.

Восени 2018 року Євросоюз схвалив необхідні законодавчі рішення про ETIAS, які будуть поширюватися на громадян третіх країн, які користуються правом безвізового в'їзду в ЄС.