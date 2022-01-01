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Польща взяла на себе головування в ОБСЄ

Країна зосередиться на досягненні прогресу у сфері мирного вирішення конфліктів.

Польща взяла на себе головування в ОБСЄ
Збігнєв Рау
Фото: ЕРА/UPG

1 січня 2022 року Польща взяла на себе головування в Організації безпеки та співробітництва у Європі, йдеться на сайті ОБСЄ.

Країна протягом одного року зосередиться на досягненні прогресу у сфері мирного вирішення конфліктів відповідно до принципів та зобов’язань організації.

“Для мене честь і привілей обійняти головування в ОБСЄ у 2022 році. Нашою метою буде продовження зусиль щодо відновлення довіри, а також діяти як чесний посередник між державами-учасницями”, – сказав новий діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

Він додав, що для нового очільника буде вкрай важливо забезпечити дотримання основоположних принципів та зобов'язань ОБСЄ, закріплених у Гельсінському заключному акті та подальшому документах.

“Справжній діалог між державами-учасницями має ґрунтуватися на принципах міжнародного права та відданості вже існуючим механізмам ОБСЄ”, – зазначив Рау.

Польський міністр офіційно обійме посаду та озвучить пріоритети Польщі на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня 2022 року.

Рау привітав з посадою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. “Вітаю колегу та друга Збігнєва Рау з початком головування Польщі в ОБСЄ. Очікую на плідну співпрацю задля захисту принципів ОБСЄ, зокрема права держав обирати власне майбутнє, відновлення поваги до міжнародного права та територіальної цілісності України”, – написав він у Твіттері.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року Франція почала шестимісячне головування у Раді Європейського Союзу.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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