Польща взяла на себе головування в ОБСЄ

Країна зосередиться на досягненні прогресу у сфері мирного вирішення конфліктів.

1 січня 2022 року Польща взяла на себе головування в Організації безпеки та співробітництва у Європі, йдеться на сайті ОБСЄ.

Країна протягом одного року зосередиться на досягненні прогресу у сфері мирного вирішення конфліктів відповідно до принципів та зобов’язань організації.

“Для мене честь і привілей обійняти головування в ОБСЄ у 2022 році. Нашою метою буде продовження зусиль щодо відновлення довіри, а також діяти як чесний посередник між державами-учасницями”, – сказав новий діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

Він додав, що для нового очільника буде вкрай важливо забезпечити дотримання основоположних принципів та зобов'язань ОБСЄ, закріплених у Гельсінському заключному акті та подальшому документах.

“Справжній діалог між державами-учасницями має ґрунтуватися на принципах міжнародного права та відданості вже існуючим механізмам ОБСЄ”, – зазначив Рау.

Польський міністр офіційно обійме посаду та озвучить пріоритети Польщі на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня 2022 року.

Рау привітав з посадою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. “Вітаю колегу та друга Збігнєва Рау з початком головування Польщі в ОБСЄ. Очікую на плідну співпрацю задля захисту принципів ОБСЄ, зокрема права держав обирати власне майбутнє, відновлення поваги до міжнародного права та територіальної цілісності України”, – написав він у Твіттері.

Congratulations to @RauZbigniew on assuming the OSCE Chairpersonship. Looking forward to working together on defending OSCE commitments, including the sovereign right of states to choose their future, restoring respect for international law and Ukraine’s territorial integrity. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 1, 2022

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року Франція почала шестимісячне головування у Раді Європейського Союзу.