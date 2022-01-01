За грудень політвʼязнів у Білорусі побільшало на 82 людини, – правозахисники

У грудні 2021 кількість політвʼязнів у Білорусі збільшилася на 82 людини і сягнула 970. Про це повідомив правозахисний центр "Вясна".

Триває притягнення до кримінальної відповідальності учасників протестів проти фальсифікації результатів виборів президента, згідно з якими Олександра Лукашенка знову оголосили переможцем.

"Це найбільш жорстка форма репресій, що зберігає масовий і повсюдний характер", – зазначили правозахисники.

Вони також кажуть, що під час розслідування політично вмотивованих кримінальних справ застосовують катування.

Затримують не тільки учасників акцій, а й просто людей з біло-червоно-білою символікою.

Нагадаємо, в травні минулого року в МВС Білорусі заявили, що національний білоруський біло-червоно-білий прапор включать до списку забороненої символіки. Це пояснили тим, що "символіка, яка використовувалася колаборантами, не може бути дозволена" і "ходити під цими прапорами на вулицях ніхто не дасть".