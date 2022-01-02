Посольство Ізраїлю засудило марш до дня народження Бандери

Вимагається “розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу".

Посольство Ізраїлю в Україні засудило націоналістичний марш до дня народження Степана Бандери, який відбувся 1 січня у Києві.

Про це йдеться у Твіттері посольства.

“Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Посольство вимагає “розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу, згідно із законом, прийнятим у 2021 році”.

Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні. Ми вимагаємо розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу, згідно із законом, прийнятим у 2021 році. — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) January 1, 2022

Нагадаємо, вчора у Києві пройшов щорічний традиційний смолоскипний Марш до Дня народження Степана Бандери. У ньому за різними даними взяли участь від 600 до 1000 активістів.

Організатором ходи було ВО “Свобода”, до маршу долучилися представники націоналістичного "Правого сектора", громадських організацій "Суспільство майбутнього" і "Cокіл".

Степан Бандера – український політичний діяч, один з головних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів – голова проводу ОУН-Б.