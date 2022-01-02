У неділю, 2 січня у будівлі парламенту Південно-Африканської республіки у Кейптауні спалахнула пожежа.

Про це пише reuters.com.

Пожежники боролися з вогнем кілька годин, перш ніж вдалося локалізувати пожежу. Полум'я та хмари диму можна було побачити за багато кілометрів від будівлі.

Fire erupts at South African parliament building in Cape Town https://t.co/bdS7AyzygZ pic.twitter.com/MToz2ux93R — Reuters (@Reuters) January 2, 2022

Пожежа пошкодила залу Національних зборів, але до інших частин парламенту не добралася, повідомила Міністр громадських робіт та інфраструктури Патрісія де Лілль.

Повідомлень про травмованих немає.

Причина загоряння поки що невідома. Зазначимо, спочатку оприлюднили інформацію, що пожежа почалася в офісному приміщенні та поширилася на тренажерний зал.

Будинок парламенту в Кейптауні складається з трьох секцій, включно з найстарішою будівлею, зведення якої завершилося у 1884 році.