У неділю, 2 січня у будівлі парламенту Південно-Африканської республіки у Кейптауні спалахнула пожежа.
Про це пише reuters.com.
Пожежники боролися з вогнем кілька годин, перш ніж вдалося локалізувати пожежу. Полум'я та хмари диму можна було побачити за багато кілометрів від будівлі.
Fire erupts at South African parliament building in Cape Town https://t.co/bdS7AyzygZ pic.twitter.com/MToz2ux93R— Reuters (@Reuters) January 2, 2022
Пожежа пошкодила залу Національних зборів, але до інших частин парламенту не добралася, повідомила Міністр громадських робіт та інфраструктури Патрісія де Лілль.
Повідомлень про травмованих немає.
Причина загоряння поки що невідома. Зазначимо, спочатку оприлюднили інформацію, що пожежа почалася в офісному приміщенні та поширилася на тренажерний зал.
Будинок парламенту в Кейптауні складається з трьох секцій, включно з найстарішою будівлею, зведення якої завершилося у 1884 році.
#BREAKING Fire at South African parliament in Cape Town: @AFP pic.twitter.com/1D6RRQpmqQ— AFP News Agency (@AFP) January 2, 2022
#SouthAfrica: #Parliament building in Cape Town catches fire— The Newz Post (@Newzug) January 2, 2022
A fire erupted at the South African parliament in Cape Town on Sunday, with media coverage showing flames coming from the roof of the building and a plume of smoke that could be seen from https://t.co/otH3vfpDCV pic.twitter.com/T8jYTnaCUV