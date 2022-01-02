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Горить будівля парламенту ПАР у Кейптауні

Пожежу локалізували.

У неділю, 2 січня у будівлі парламенту Південно-Африканської республіки у Кейптауні спалахнула пожежа.

Про це пише reuters.com.

Пожежники боролися з вогнем кілька годин, перш ніж вдалося локалізувати пожежу. Полум'я та хмари диму можна було побачити за багато кілометрів від будівлі.

Пожежа пошкодила залу Національних зборів, але до інших частин парламенту не добралася, повідомила Міністр громадських робіт та інфраструктури Патрісія де Лілль.

Повідомлень про травмованих немає.

Причина загоряння поки що невідома. Зазначимо, спочатку оприлюднили інформацію, що пожежа почалася в офісному приміщенні та поширилася на тренажерний зал.

Будинок парламенту в Кейптауні складається з трьох секцій, включно з найстарішою будівлею, зведення якої завершилося у 1884 році.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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