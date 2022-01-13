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Раптово пішла з життя видавець Vogue UA Олена Чернова

Вона працювала над українською версією журналу Vogue з моменту її запуску у 2013 році.

Фото: facebook.com/mgukraina

Учора ввечері стало відомо, що через хворобу раптово пішла з життя незмінна видавець Vogue UA Олена Чернова.

Про це повідомили у холдингу "Медіа Група Україна".

"Вона була дивовижною, глибокою, мудрою людиною та видатним професіоналом. Олена зробила дуже багато знакових для української медіа-індустрії проєктів, і найважливішим та улюбленим для неї був, без сумніву, Vogue UA. Олена Чернова створила та наповнила своєю творчою енергією цей проєкт, і ми їй щиро вдячні за все", – прокоментував смерть Чернової керівник "Медіа Групи Україна" Євгеній Бондаренко.

Головний редактор Vogue UA Пилип Власов зазначив, що для команди Vogue UA Олена була винятковим наставником та другом.

"Вона не знала жодних перешкод на шляху до успіху, була відкрита до найнеймовірніших ідей та проєктів, була здатна надихнути на, здавалося б, недосяжне. Завдяки її грамотному менеджменту українське видання Vogue стало одним з найяскравіших і прогресивних у міжнародній сім'ї Vogue", – заявив він.

Олена Чернова працювала над українською версією журналу Vogue з моменту її запуску у 2013 році. З 2000 по 2002 рік була головним редакторкою журналу "Наталі". Разом із Володимиром Чеповим організувала видавництво "Караван Медіа".

Vogue – всесвітньо відомий журнал про моду та стиль, який випускається з 1892 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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