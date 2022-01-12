Про результати перевірки шкіл у Львові наразі не повідомили.

Поліція перевіряють інформацію про замінування шкіл у Львові та Черкасах. Правоохоронці обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі території, проводиться евакуація учнів та педагогів.

Анонімне повідомлення про те, що школи міста заміновані, надійшло до поліції Черкас вранці 12 січня.

Близько 11.00 таке ж повідомлення отримала поліція у Львові.

Наразі на місцях працюють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції, а також патрульні поліцейські.

Також правоохоронці працюють над встановленням особи аноніма, який надав повідомлення про замінування.

Оновлення. Після повідомлення про замінування поліція перевірила усі школи у Черкасах. Вибухонебезпечних предметів не виявили. У пресслужбі обласної поліції уточнили, що лист анонімно надіслали на електронну адресу спеціальних служб.

За фактом неправдивого повідомлення про замінування навчальних закладів відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Як повідомляли, сьогодні через повідомлення про замінування закрили чотири станції столичного метро.