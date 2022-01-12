В окупованому Криму відкрили нову справу проти п'ятьох затриманих у серпні мусульман

Російська ФСБ порушила нову справу проти п'ятьох мусульман, затриманих в окупованому Криму у серпні 2021 року.

"Слідчим відділом УФСБ Росії [в окупованій Автономній Республіці] Крим та місті Севастополі в рамках розслідування раніше порушеної кримінальної справи за ст. 205.5 КК РФ (організація та участь в організації діяльності терористичної організації) щодо п'яти громадян РФ порушено нову кримінальну справу за ч. 1 ст. 30 ст. 278 КК РФ (приготування до насильницького захоплення влади)", – цитує заяву ФСБ агентство ТАСС.

За версією ФСБ, обвинувачені поширювали серед населення півострова "терористичну ідеологію, вербували нових членів до терористичної організації".

Імена затриманих не повідомляються, проте у серпні 2021 року ФСБ провела масові обшуки в будинках мусульман і кримських татар: у селі Строганівка Сімферопольського району в будинку місцевого імама Раїфа Февзієва, в селі Тернівка Балаклавського району у Джаббара Бекірова, в селі Холмівка Бахчисарайського району у Завура Абдуллаєва, в селі Поворотне Нахімовського району Севастополя у Рустема Мурасова та Рустема Таїрова.

Раїфа Февзієва та Джаббара Бекірова підозрюють за ч. 1 ст. 205.5 КК Росії (Організація діяльності терористичної організації), решту – за ч. 2. ст. 205.5 КК Росії (Участь у діяльності терористичної організації), пише "Крим.Реалії". Після проведення обшуків усіх затримали. 17 і 18 серпня російські судді обрали всім затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затримані знаходяться в СІЗО №1 міста Сімферополя.

Прокуратура АРК і Севастополя повідомляла про відкриття кримінальних проваджень за фактом нових обшуків і затримань кримських татар.

Президент України Володимир Зеленський назвав "кричущим порушенням прав людини" ці обшуки та затримання кримських татар російськими силовиками, а в МЗС України висловили Росії протест.