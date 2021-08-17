Фото: facebook.com/crimeansolidarity 5-річна дочка імама Раїфа Февзієва

Сьогодні у Криму окупанти влаштували масові обшуки в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму і в Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя. Обшуки почалися приблизно о четвертій ранку.

За даними "Кримьскої солідарності", мова про сім будинків, повідомила у Facebook активістка, дружина політв'язня Муміне Салієва.

До 7 години ранку на гарячу лінію "Кримської солідарності" надійшло щонайменше п'ять повідомлень про обшуки.

У Нахімовському районі міста Севастополя співробітники ФСБ затримали активістів Рустема Мурасова і Рустема Таїрова, в Балаклавському районі Севастополя - Джеббара Бекірова, в Бахчисарайському районі - активістів Заура Абдуллаєва, в Сімферопольському районі Криму - Раїфа Февзієва. Чотирьох доставили до Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Севастополю, Раїфа Февзіева - в Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Сімферополю.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Як повідомляє Салієва, Раїф Февзієв - місцевий імам. Проводив молебні на підтримку кримських політв'язнів, відвідував судові політично мотивовані процеси. У рамках №Кримського дитинства№ проводив колективні молебні серед хлопчиків.

Джеббар Бекіров відвідував колективні молебні, судові засідання, допомагав сім'ям політв'язнів.

Активіст Рустем Мурас сьогодні о третій ночі повернувся з Ростова-на-Дону, куди виїжджав на оголошення вироку у справі кримських татар алуштинської групи "Хізб-ут-Тахрір". Брав участь у громадських ініціативах і заходах. Систематично відвідував судові процеси по кримінальних справах щодо кримських татар мусульман.

Заур Абдуллаєв активно відвідував судові процеси, колективні молебні, брав участь у громадських кампаніях і ініціативах.

Рустем Таїров відвідував судові засідання над кримськими татарами, колективні молебні, організовував передачі в СІЗО-1 Сімферополя.

"Усі п'ятеро - кримські татари, мусульмани з активною громадянською позицією. У їхніх будинках немає зброї, вибухових речовин, боєприпасів. Це черговий удар по активному прошарку кримськотатарського народу. Чергова спроба заглушити, зупинити активну діяльність в Криму класичними репресіями за національною і релігійною ознакою", - наголосила Муміне Салієва.

Українська омбудсманка Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади та посилити тиск на РФ з метою припинення порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, вчора Південний окружний військовий суд в Ростові-на Дону ухвалив вироки учасникам так званої "алуштинської групи" за сфабрикованою кримінальною справою "Хізб ут-Тахрір". Чотирьом активістам присудили 61 рік колонії суворого режиму.