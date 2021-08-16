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Від початку доби окупанти на Донбасі ще не стріляли

Піротехніки ДСНС сьогодні розмінували 1 гектар території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

Від початку доби окупанти на Донбасі ще не стріляли
Фото: EPA/UPG

Від початку цієї доби в зоні бойових дій на сході України порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об'єднаних сил сьогодні розмінували 1 гектар території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

“Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 15 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

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