Біля Новотошківського загинув український військовослужбовець

Упродовж минулої доби, 11 січня, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік Новотошківського з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В результаті обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.

Станом на 7 годину ранку, 12 січня, порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, впродовж дня 11 січня російські найманці не порушували режиму припинення вогню на Донбасі.

Американське видання The New York Times раніше писало, що останніми тижнями кількість російських військ на кордоні з Україною залишалася стабільною, незважаючи на прогнози щодо зростання вsйськової присутності. Але американські чиновники кажуть, що президент РФ Володимир Путін почав вживати заходів для переміщення військових гелікоптерів, а це може означати, що планування нападу триває. При цьому, йдеться у статті, відносно м’яка зима уповільнила замерзання землі, і Путін може бути змушений відкласти наземний наступ.