МВС ініціювало створення робочої групи з військово-патріотичного виховання

У закладах освіти мають бути створені курси, які сформують базові військові навички.

Міністерство внутрішніх справ ініціювало створення робочої групи з військово-патріотичного виховання.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Сьогодні, 11 січня, під головування голови МВС Дениса Монастирського відбулась робоча зустріч, на якій очільники та представники органів виконавчої влади обговорили розвиток військово-патріотичного виховання молоді в Україні. До обговорення також долучились міністр оборони Олексій Резніков, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет та перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

"З 1 січня набрав чинності Закон України “Про основи національного спротиву”. Він передбачає, що у закладах освіти мають бути створені відповідні курси, які сформують базові військові навички та багато іншого. Тому нам потрібно об'єднати й скоординувати зусилля для того, щоб механізм військово-патріотичного виховання дійсно працював” - зазначив Монастирський.

Шкарлет, своєю чергою, зазначив, що у закладах освіти вже існує низка ініціатив військово-патріотичного виховання, які реалізуються спільно з МВС, Міноборони та Мінветеранів. Проте, всі вони потребують систематизації.

Сторони домовились про створення робочої групи, яка зможе випрацювати комплексний підхід до військово-патріотичного виховання в державі.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня вступили в дію положення закону "Про основи національного спротиву", ухваленого торік. Закон передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад.