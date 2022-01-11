Патрульні поліцейські зупинили у Чернівцях позашляховик Mercedes G 63 AMG 2020 року випуску, за кермом якого був нетверезий начальник управління стратегічних розслідувань Одеської області полковник В'ячеслав Єфтеній.

Як повідомили одеському виданню "Думська" у поліції, інцидент стався близько 1:30 8 січня.

Згодом оприлюднили відео, на якому видно, як полковник намагався "вирішити питання" з правоохоронцями.

"На записі з камери одного з правоохоронців видно і чути, як нетверезий полковник поліції намагається домовитися з колегами "полюбовно", говорить про своє звання, посаду та становище в "системі", навіть тисне на них, а ще стверджує, що "країну всрали в гівно". При цьому патрульні твердо стоять на своєму, діючи в рамках закону. Зверніть увагу на те, як коректно вони поводяться", – зазначає "Думська".

Єфтеній відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння. Щодо нього оформили протоколи за ч.1 ст. 122 та ч.1 ст. 130 КУпАП (перевищення швидкості, керування транспортним засобом у стані сп'яніння).

В одеському управлінні стратегічних розслідувань стверджують, що нині полковник поліції перебуває у відпустці для догляду за дитиною. Видання зауважує, що поліцейський був за кермом Mercedes G 63 AMG 2020 року випуску, який коштує близько 200 тис. євро.

Видання зазначає, що до роботи в Одесі Єфтеній з 2015 року очолював управління захисту економіки у Рівненській області, у 2014 році був начальником управління боротьби з організованою злочинністю у Житомирській області, а до листопада 2011 року очолював волинський УБОЗ. З волинської міліції Єфтенію довелося звільнитися після того, як його підлеглого затримали під час отримання 10 тисяч доларів хабаря за "кришування" контрабанди.

Також за даними ЗМІ, у Рівненській області Єфтеній за винагороди заплющував очі на незаконний видобуток бурштину, а під час роботи на Одещині його ім'я пов'язують із діяльністю незаконних АЗС та контрабандою цигарок.