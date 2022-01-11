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У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова

Поліція затримала двох "гастролерів", ще двох розшукують.

У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова
Фото: Макс Требухов

У Києві пограбували теле- і радіоведучого, співзасновника "Громадського радіо" Андрія Куликова. Це сталося у на проспекті Перемоги в Шевченківському районі столиці.

За даними поліції, двоє чоловіків підійшли до потерпілого і попросили закурити. Отримавши відмову, вони його побили, відібрали три тисячі гривень, банківську картку та мобільний телефон.

Співробітники карного розшуку та бійці полку поліції особливого призначення №1 протягом декількох годин встановили місцезнаходження двох грабіжників та виявили їх у одному з хостелів.

Грабіжниками виявилися раніше судимий за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків 23-річний уродженець Миколаївської області та 23-річний мешканець Волинської області, який наразі перебуває у статусі обвинуваченого за крадіжку. Їм загрожує до шести років тюремного ув’язнення.Правоохоронці перевіряють причетність ще двох осіб до пограбування.

Як пише "Київ оперативний", жертвою "гастролерів" став журналіст, редактор, актор Андрій Куликов.

Біля центрального РАГСу до нього підійшли четверо чоловіків.

"Один вдарив потерпілого, почали погрожувати. Чоловік віддав їм свої гроші, але їм цього було замало і вони ще й «вибили» з нього пін-код він банківської карти (та саму картку), а згодом ще й силоміць забрали мобільний телефон", – сказано в повідомленні.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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