Вулиці української столиці від снігу прибирають близько 140 одиниць спецтехніки “Київавтодору”.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram-каналі.

“А зупинки громадського транспорту, сходи, пішохідні переходи та тротуари розчищають 330 комунальників у складі 53 бригад з ручного прибирання. Ще до початку опадів дорожники виїхали обробляти протиожеледними засобами, зокрема, підйоми та спуски, вулиці з бруківки, мости і тротуари”, – написав мер.

Синоптики прогнозують снігопад у Києві до кінця доби, з налипанням мокрого снігу. Завтра ж опади повинні припинитися, але буде ожеледиця.

“Звертаюся до водіїв бути обережними і пильними на дорозі. І не паркувати авто на узбіччях вулиць – аби снігоприбиральна техніка могла без перешкод розчищати дороги і проїзди. Автівки, що заважатимуть спецтехніці наводити лад в сніжну погоду, будуть евакуйовані”, – наголосив Кличко.

Нагадаємо, з 07:00 9 січня через снігопад до Києва заборонили в’їзд вантажівок.